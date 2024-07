Resiliencia. La carrera del futbolista implica muchos sacrificios y bastantes frustraciones. Muchos quedan en el camino al no aprovechar las oportunidades. Pero cuando uno llega, no hay techo que pueda detenerlo. Eberechi Eze es un buen ejemplo de esto y lo disfruta con su presente como una de las figuras de la Premier League, seguido por varios equipos, como Manchester City, y finalista de la Eurocopa 2024 con la selección de Inglaterra.

El actual futbolista del Crystal Palace, de 26 años y origen nigeriano, atraviesa el mejor momento de su carrera y el futuro le sonríe. Gareth Southgate optó por su convocatoria para que dispute su primera Eurocopa, algo que pudo haber pasado en la edición 2020 (jugada en 2021) de no ser por una lesión. Si bien no es un titular fijo en el once de la selección inglesa, es una opción de recambio más que interesante por sus características explosivas en ataque.

Pero para llegar hasta esta final de la EURO 2024, Eze ha tenido una carrera de muchos rechazos, incluso en su etapa de adolescente donde varios equipos no confiaron en su talento. Se planteó dejar el fútbol para estudiar y hasta aceptó un trabajo en una reconocida cadena de supermercados. Justo en ese momento, alguien confió en él y no desaprovechó las oportunidades que le llegaron.

Fue rechazado por seis equipos y aceptó un trabajo en un supermercado

Eberechi Eze es hijo de padres nigerianos, pero nació en Greenwich, un distrito del este de Londres. A temprana edad comenzó con sus primeros pasos en el fútbol. Lo hizo en un modesto club de barrio conocido como el Bruin JFC hasta que tiempo después hizo prueba en el Arsenal y quedó. Estuvo unos cinco años cuando, con 13 años cumplidos, los Gunners decidieron no apostar más por él. “Recuerdo que lloré en mi habitación durante una semana entera, mientras mi madre me decía que todo iba a estar bien, pero no podía superarlo“, contó alguna vez en una entrevista con The Independent.

Se unió rápidamente a otro equipo londinense, Fulham. Estuvo dos años y medio hasta que también lo liberaron. Luego, jugó seis meses en el Reading tampoco sin éxito. Millwall lo recibió, ya con edad de 16 años, para jugar otras dos temporadas allí, pero, como le pasó en los anteriores clubes, lo descartaron. Con edad de 18 años, estuvo en una importante encrucijada respecto a qué hacer no sólo con su carrera futbolística sino con su vida.

Al estar libre, debía buscar nuevas opciones para su futuro e hizo pruebas en algunos equipos como Sunderland y Bristol City, pero no logró convencer y fue rechazado. Con esta situación, consideró dejar el fútbol: al no cumplir con las expectativas de tantos entrenadores que tuvo, pensó en dedicarse a una carrera universitaria, al mismo tiempo de un trabajo a medio tiempo para pagar esos estudios. Aceptó un trabajo para ser repositor en Tesco, una reconocida cadena de supermercados del Reino Unido. Fue ahí cuando su agente le contó de unas pruebas en el Queens Park Rangers.

Chris Ramsey, técnico del QPR en ese año 2016, quedó convencido y decidió apostar por él. Así, firmó contrato con el club, aunque comenzó jugando para el equipo Sub 21 hasta que logró debutar el 7 de enero de 2017 en un partido de FA Cup ante Blackburn Rovers. A mitad de ese mismo año, tomó la decisión de irse a préstamo al Wycombe Wanderers para sumar minutos en cancha y no lo desaprovechó: marcó cinco goles en 22 partidos disputados.

Retornó a QPR a inicios de 2018 y allí ya tomó el puesto de titular por las siguientes dos temporadas. Sus características impresionaron y llevaron a que clubes con más aspiraciones se interesen en él. Finalmente, pasó al Crystal Palace a mitad de 2020 a cambio de 15 millones de libras esterlinas.

El salto a Crystal Palace, figura de la Premier League y el interés de Manchester City

Eberechi Eze también tuvo que ganarse sus oportunidades en Crystal Palace. Si bien la apuesta del club fue fuerte al pagar una gran cantidad de dinero por su fichaje, recién pudo sumar minutos en el equipo titular del primer equipo en la temporada 2021-22. Su velocidad y técnica en ataque por banda llevaron a que se fuese ganando un lugar definitivamente.

Para ese entonces, Gareth Southgate ya lo pensaba para la Selección de Inglaterra, luego de haber impresionado durante su paso por la Sub 21, sobre todo en el Europeo de 2021. Mientras tanto, en las Águilas, se estaba convirtiendo en un jugador determinante.

Eberechi Eze, figura del Crystal Palace (IMAGO / PPAUK).

Sus dos últimas temporadas lo han puesto como una de las revelaciones de la Premier League. En el torneo 2022-23 marcó 10 goles y dio cuatro asistencias tras haber jugado los 38 partidos. Pero, en esta última temporada 2023-24, fueron 11 goles y cuatro asistencias en menos cantidad de partidos, 27 (debido a un par de lesiones).

Sus grandes condiciones y su técnica lo ponen como uno de los jugadores ingleses a seguir en el mercado de transferencias. De hecho, desde hace un par de ventanas, Manchester City lo evalúa como potencial fichaje y no se descarta algún movimiento para las próximas semanas. También lo sigue Tottenham. De acuerdo a algunos medios ingleses, su cláusula de rescisión rondaría los 60 millones de euros.

Eberechi Eze, a por la Eurocopa 2024 con Inglaterra

Durante esta Eurocopa 2024, Eberechi Eze ha sido una opción de recambio por la banda para Gareth Southgate y lo ha utilizado en varios partidos: sumó minutos ante Dinamarca en fase de grupos, ante Eslovaquia en octavos y ante Suiza en cuartos de final.

Todo ese camino de frustraciones por ser descartado por clubes como Arsenal y Fulham hasta plantearse la idea de dejar el fútbol para un trabajo de repositor de supermercado son parte del aprendizaje y de la fortaleza que lo caracteriza como jugador. Resiliencia para seguir pese al rechazo. Hoy disfruta de un presente alentador y que lo podría llevar a ser parte de un hecho histórico para el fútbol inglés.