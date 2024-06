Resta una semana para el inicio de la EURO 2024, la cual se disputará en Alemania pero que, de acuerdo a múltiples sitios de apuestas, tiene a la Selección de Inglaterra como la gran favorita. Esto a pesar de que, de momento, Gareth Southgate no ha presentado la lista definitiva para el torneo.

Pero el tiempo apremia, este 6 de junio es el día límite para anunciar los 26 convocados que representarán a cada una de las 24 selecciones que participen de la Eurocopa. Aún así, Southgate se toma su tiempo y va cortando jugadores de la preselección a medida que pasan los entrenamientos.

Hace instantes se confirmaron dos nombres de alto impacto que quedarán fuera de esa lista de 26, y se trata de dos futbolistas titulares en Qatar 2022: Jack Grealish y Harry Maguire. Sí, el ’10’ del Manchester City y el central del Manchester United no estarán presentes en Alemania.

No obstante, los motivos son bastante diferentes. El extremo del conjunto Citizen ha mostrado un rendimiento que no es el esperado, según explica el periodista especializado David Ornstein, mientras que Harry Maguire arrastra una lesión en su pantorrilla, de la cual aún no se ha recuperado por completo.

Jack Grealish se perderá la EURO 2024, de acuerdo a los reportes.

Las estrellas de Inglaterra que no estarán en la EURO 2024

De la lista inicial con 33 nombres, Gareth Southgate ya dejó fuera de carrera a siete jugadores. En adición a Grealish y Maguire, ni James Maddison (Tottenham), ni Curtis Jones, ni Jarell Quansah (ambos del Liverpool) estarán en la Eurocopa. A estos jugadores se le sumarán dos más de la lista de preseleccionados antes de anunciar la convocatoria final.

De acuerdo a los reportes de medios británicos, los dos jugadores que completarían los recortes de Southgate serían Jarrad Branthwaite, defensor del Everton, y el arquero del Burnley, James Trafford. De esta forma se llegaría al límite de 26 jugadores.

Harry Maguire no llegó a recuperarse y no jugará la EURO 2024.

A ello hay que sumarle que jugadores como Jadon Sancho, Marcus Rashford, Ben White, Fikayo Tomori, Eric Dier o Jordan Henderson, los cuales no estuvieron ni entre los 33 preseleccionados.

¿El plantel definitivo?

A falta del anuncio oficial, los 26 representantes de la Selección Inglesa en la EURO 2024 elegidos por Gareth Southgate serían:

ARQUEROS

Dean Henderson (Crystal Palace)

Jordan Pickford (Everton)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

DEFENSORES

Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion)

Joe Gomez (Liverpool)

Marc Guehi (Crystal Palace)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Luke Shaw (Manchester United)

John Stones (Manchester City)

Kieran Trippier (Newcastle United)

Kyle Walker (Manchester City)

MEDIOCAMPISTAS

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Conor Gallagher (Chelsea)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Declan Rice (Arsenal)

Adam Wharton (Crystal Palace)

DELANTEROS

Jarrod Bowen (West Ham United)

Eberechi Eze (Crystal Palace)

Phil Foden (Manchester City)

Anthony Gordon (Newcastle United)

Harry Kane (Bayern Munich)

Cole Palmer (Chelsea)

Bukayo Saka (Arsenal)

Ivan Toney (Brentford)

Ollie Watkins (Aston Villa)

Inglaterra disputará el Grupo C de la EURO 2024, en el cual se enfrentará a los seleccionados de Eslovenia, Dinamarca y Serbia. Su primer partido será ante éste último, el domingo 16 de junio.