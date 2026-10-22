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Europa League

Alineaciones de Celtic y Celta para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre en el Celtic Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celtic vs. Celta Vigo, Europa League
Celtic vs. Celta Vigo, Europa League

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Celtic viene de caer 1-4 ante Benfica y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Celta viene de caer 1-2 ante Juventus y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Celtic y Celta

Celtic (4-2-3-1): Viljami Sinisalo, Colby Donovan, Dane Murray, Liam Scales, Kieran Tierney, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Mika Baur, Haissem Hassan, Camilo Durán, Sebastián Tounekti. DT: Martin O’Neil.

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Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Sergio Carreira, Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Williot Swedberg. DT: Claudio Giráldez.

La previa de Celtic y Celta: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Celtic Park
  • Historial: 2 cruces — Celtic ganó 1, Celta ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 12/12/2002: Celta 2-1 Celtic
  • Próximo partido de Celtic: vs. Beşiktaş, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Celta: vs. Union Saint-Gilloise, jueves 5 de noviembre
Redacción Bolavip
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