Celtic vs. Beşiktaş: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Celtic Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic recibe a Beşiktaş este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. El Celtic todavía no sumó un solo punto en esta Europa League y necesita cortar una racha que lo tiene al borde del papelón. Enfrente aparece un Beşiktaş que llega invicto y con ganas de estirar su buen momento en la fase de liga.

Para los escoceses es casi una final: perder de nuevo los deja prácticamente afuera de cualquier chance de clasificar a la siguiente ronda. Para los turcos, en cambio, se trata de aprovechar el envión y meterse entre los mejores del torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Celtic no levanta cabeza. Perdió los tres partidos que jugó en el certamen, el último de local ante Celta, y antes había caído también como visitante frente al Benfica y en casa contra el Ferencvaros. Está 35° de 36 equipos, sin puntos, y la presión empieza a sentirse en cada presentación europea.

El Beşiktaş, en cambio, llega entero. No perdió ninguno de sus últimos tres compromisos: ganó como local contra el Marseille, se impuso de visitante al Hoffenheim y empató en su cancha frente al Crystal Palace. Con siete puntos y el octavo puesto, tiene con qué soñar con meterse directo entre los clasificados si sigue en ese nivel.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Celtic suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Beşiktaş suma 7 puntos en el torneo.