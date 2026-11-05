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Europa League

Celtic vs. Beşiktaş: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Celtic Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic vs. Beşiktaş, Europa League
Celtic vs. Beşiktaş, Europa League

Celtic recibe a Beşiktaş este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. El Celtic todavía no sumó un solo punto en esta Europa League y necesita cortar una racha que lo tiene al borde del papelón. Enfrente aparece un Beşiktaş que llega invicto y con ganas de estirar su buen momento en la fase de liga.

Para los escoceses es casi una final: perder de nuevo los deja prácticamente afuera de cualquier chance de clasificar a la siguiente ronda. Para los turcos, en cambio, se trata de aprovechar el envión y meterse entre los mejores del torneo.

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La actualidad de ambos equipos

El Celtic no levanta cabeza. Perdió los tres partidos que jugó en el certamen, el último de local ante Celta, y antes había caído también como visitante frente al Benfica y en casa contra el Ferencvaros. Está 35° de 36 equipos, sin puntos, y la presión empieza a sentirse en cada presentación europea.

El Beşiktaş, en cambio, llega entero. No perdió ninguno de sus últimos tres compromisos: ganó como local contra el Marseille, se impuso de visitante al Hoffenheim y empató en su cancha frente al Crystal Palace. Con siete puntos y el octavo puesto, tiene con qué soñar con meterse directo entre los clasificados si sigue en ese nivel.

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Celtic suma 0 puntos en el torneo.
  • Beşiktaş suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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