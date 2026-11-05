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Europa League

Alineaciones de Celtic y Beşiktaş para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Celtic Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celtic vs. Beşiktaş, Europa League
Celtic vs. Beşiktaş, Europa League

Celtic recibe a Beşiktaş este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Celtic viene de caer 1-2 ante Celta y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Beşiktaş viene de empatar 2-2 con Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Celtic y Beşiktaş

Celtic (4-2-3-1): Sam Johnstone, Colby Donovan, Cameron Carter-Vickers, Liam Scales, Kieran Tierney, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Mika Baur, Haissem Hassan, Camilo Durán, Callum Osmand. DT: Martin O’Neil.

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Beşiktaş (4-3-2-1): Alexander Nuebel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Ridvan Yilmaz, Václav Černý, Wilfred Ndidi, Junior Olaïtan, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dušan Vlahović. DT: Vincenzo Italiano.

La previa de Celtic y Beşiktaş: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Celtic Park
  • Próximo partido de Celtic: vs. Torreense, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de Beşiktaş: vs. Hapoel, jueves 26 de noviembre
Redacción Bolavip
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