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Europa League

Alineaciones de Juventus y Rennes para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Juventus vs. Rennes, Europa League
Juventus vs. Rennes, Europa League

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Juventus viene de ganarle 2-1 a Celta y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Rennes viene de ganarle 2-1 a OFI Crete y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Juventus y Rennes

Juventus (3-4-2-1): Guglielmo Vicario, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Zeki Çelik, Douglas Luiz, Pape Matar Sarr, Kerim Alajbegović, Andrea Cambiaso, Nick Woltemade. DT: Luciano Spalletti.

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Rennes (4-3-3): Brice Samba, Przemyslaw Frankowski, Charlie Cresswell, Abdelhamid Aït Boudlal, Mahamadou Nagida, Sebastian Szymański, Valentin Rongier, Mahdi Camara, Ludovic Blas, Boulaye Dia, Mousa Altamari. DT: Franck Haise.

La previa de Juventus y Rennes: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 13:45 (hora de Argentina)
  • Próximo partido de Juventus: vs. AZ Alkmaar, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Rennes: vs. Olympiacos, jueves 5 de noviembre
Redacción Bolavip
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