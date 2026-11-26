Nijmegen y Rennes se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Goffertstadion por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nijmegen recibe a Rennes este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Goffertstadion. Nijmegen viene de ganarle 3-1 a Omonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Rennes viene de empatar 0-0 con Olympiacos y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Nijmegen y Rennes

Nijmegen (3-1-4-2): Gonzalo Crettaz, Gabriel Bras, Willum Thor Willumsson, Ahmetcan Kaplan, Clement Mutahi Bischoff, Noe Lebreton, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Ayodele Thomas, Tjaronn Chery, Bryan Linssen. DT: Dick Schreuder.

Rennes (3-5-2): Brice Samba, Anthony Rouault, Charlie Cresswell, Goncalo Oliveira, Bryan Reynolds, Djaoui Cisse, Adrien Thomasson, Sebastian Szymanski, Mahamadou Nagida, Mousa Altamari, Esteban Lepaul. DT: Franck Haise.

Bajas y ausentes de Nijmegen y Rennes

Nijmegen:

Bram Nuytinck (lesión de tobillo)

Perr Schuurs (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Emre Mor (lesión en la ingle)

Dennis Geiger (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Rennes:

Valentin Rongier (lesión en el muslo; vuelve en 1-2 semanas)

La previa de Nijmegen y Rennes: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Goffertstadion

Goffertstadion Próximo partido de Nijmegen: vs. Ararat, jueves 10 de diciembre

vs. Ararat, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Rennes: vs. Zagreb, jueves 10 de diciembre