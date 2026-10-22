Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Rennes por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El arranque perfecto en la fase de liga pone a la Juventus en un lugar cómodo, con puntaje ideal y una diferencia de gol que impone respeto. Rennes llega golpeando también, aunque todavía no logra despegarse del medio de la tabla.

Ganar acá significa meterse de lleno en la pelea por terminar entre los primeros puestos antes de que arranquen los cruces eliminatorios. Para el equipo italiano es la chance de estirar la ventaja; para el francés, de dar un salto en la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

La Juventus llegó a este duelo con puntaje perfecto en el torneo continental. Primero goleó 5-0 de local y después, ya con el viaje complicado de jugar de visitante, se impuso 2-1 ante Celta. Esa combinación de resultados la tiene arriba de todo, con 6 puntos en dos presentaciones.

Rennes no está lejos del nivel que necesita para meterse en la pelea. Viene de ganar 2-1 como local frente a OFI Crete, después de haber arrancado la fase de liga con un empate sin goles como visitante ante Sturm Graz. Son 4 puntos que lo ubican en la mitad de la tabla, en el puesto 13.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Juventus suma 6 puntos tras vencer a Celta y Nijmegen.

suma 6 puntos tras vencer a Celta y Nijmegen. Rennes suma 4 puntos en el torneo.