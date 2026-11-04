Rennes vs. Olympiacos: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Roazhon Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 12:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. Hay equipos que entienden la Europa League como un trámite y otros que la toman como una obsesión. Olympiacos entra en la segunda categoría y lo viene demostrando partido tras partido.

La jornada 4 empieza a definir quién pelea arriba y quién se complica, y acá hay una diferencia clara de rodaje entre los dos planteles.

La actualidad de ambos equipos

El Rennes llega en una racha irregular, de esas que no terminan de convencer ni de preocupar del todo. Empató como visitante ante la Juventus, un resultado que puede leerse como mérito, pero antes había sumado de a poco con un triunfo ajustado ante el OFI Crete y un empate sin goles frente al Sturm Graz. Está 13° con 5 puntos en 3 partidos, en una zona intermedia que todavía no lo deja tranquilo ni lo condena.

Olympiacos, en cambio, llega entonado. Ganó los tres partidos que jugó en esta fase de liga, incluyendo un triunfo de visitante en Marsella que pesa bastante más que un resultado cualquiera. Con 9 puntos en 3 presentaciones está 5° y muestra una solidez que lo pone entre los candidatos serios a meterse en los puestos de privilegio del certamen.

Horario del partido

Argentina: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Rennes suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Olympiacos suma 9 puntos tras vencer a Sparta, Marseille y Jagiellonia.