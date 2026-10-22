Bournemouth vs. Milan: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Europa League

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El Bournemouth llega con el envión de un arranque perfecto en la fase de liga y quiere confirmar que puede pelear arriba también en Europa.
Son solo dos fechas, pero ya empiezan a marcarse distancias en la tabla: el que gane hoy se mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth viene de goleada: 3-0 ante Sturm Graz en casa y antes un triunfo de visitante frente a Real Sociedad. Dos partidos, dos victorias, y la ilusión de meterse entre los mejores de la fase de liga.
El Milan tuvo un arranque irregular. Cayó 0-2 como local frente a Benfica, pero se recompuso con una goleada 4-0 en su visita a Red Bull. Esa victoria le devolvió algo de margen, aunque todavía necesita sumar para acomodarse en la tabla.
El historial entre Bournemouth y Milan
El antecedente entre ambos es mínimo: se cruzaron una sola vez, en 2016, y ganó el Milan 2-1 en la cancha del Bournemouth. No hay demasiada historia para sacar conclusiones, pero el precedente quedó del lado italiano.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/09/2016
|Bournemouth vs. Milan
|1-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: Claro Sports
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 6 puntos tras vencer a Sturm Graz y Real Sociedad.
- Milan suma 3 puntos en el torneo.