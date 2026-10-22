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Europa League

Bournemouth vs. Milan: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Europa League

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Milan, Europa League
Bournemouth vs. Milan, Europa League

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El Bournemouth llega con el envión de un arranque perfecto en la fase de liga y quiere confirmar que puede pelear arriba también en Europa.

Son solo dos fechas, pero ya empiezan a marcarse distancias en la tabla: el que gane hoy se mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

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La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de goleada: 3-0 ante Sturm Graz en casa y antes un triunfo de visitante frente a Real Sociedad. Dos partidos, dos victorias, y la ilusión de meterse entre los mejores de la fase de liga.

El Milan tuvo un arranque irregular. Cayó 0-2 como local frente a Benfica, pero se recompuso con una goleada 4-0 en su visita a Red Bull. Esa victoria le devolvió algo de margen, aunque todavía necesita sumar para acomodarse en la tabla.

El historial entre Bournemouth y Milan

El antecedente entre ambos es mínimo: se cruzaron una sola vez, en 2016, y ganó el Milan 2-1 en la cancha del Bournemouth. No hay demasiada historia para sacar conclusiones, pero el precedente quedó del lado italiano.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
03/09/2016Bournemouth vs. Milan1-2Club Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Bournemouth suma 6 puntos tras vencer a Sturm Graz y Real Sociedad.
  • Milan suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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