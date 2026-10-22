Bournemouth vs. Milan: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Europa League

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El Bournemouth llega con el envión de un arranque perfecto en la fase de liga y quiere confirmar que puede pelear arriba también en Europa.

Son solo dos fechas, pero ya empiezan a marcarse distancias en la tabla: el que gane hoy se mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de goleada: 3-0 ante Sturm Graz en casa y antes un triunfo de visitante frente a Real Sociedad. Dos partidos, dos victorias, y la ilusión de meterse entre los mejores de la fase de liga.

El Milan tuvo un arranque irregular. Cayó 0-2 como local frente a Benfica, pero se recompuso con una goleada 4-0 en su visita a Red Bull. Esa victoria le devolvió algo de margen, aunque todavía necesita sumar para acomodarse en la tabla.

El historial entre Bournemouth y Milan

El antecedente entre ambos es mínimo: se cruzaron una sola vez, en 2016, y ganó el Milan 2-1 en la cancha del Bournemouth. No hay demasiada historia para sacar conclusiones, pero el precedente quedó del lado italiano.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 03/09/2016 Bournemouth vs. Milan 1-2 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis