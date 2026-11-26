Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Ninguno de los dos pudo despegar en esta Europa League y la quinta fecha empieza a pesar para los dos lados de la tabla. Crystal Palace llega como favorito en su cancha, pero el fondo de la general no perdona más tropiezos.

Con apenas 5 puntos en cuatro presentaciones, tanto Crystal Palace como Real Sociedad necesitan sumar de manera urgente para no quedar al margen de la clasificación directa a los playoffs.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace no logra encontrar continuidad: viene de empatar 1-1 de local ante Hoffenheim, después de igualar 2-2 como visitante frente al Beşiktaş y de caer 2-3 ante el Lyon. Son tres partidos sin ganar y la 21ª posición refleja esa irregularidad, algo que Selhurst Park podría ayudar a revertir si el equipo aprovecha la localía.

Real Sociedad tampoco cierra la fase de grupos como esperaba. Viene de empatar 1-1 de local con Lyon, tras un golpe de autoridad con el 6-0 ante Lillestroem de visitante y un empate 1-1 frente a Union Saint-Gilloise. La diferencia de gol que dejó ese resultado abultado puede ser clave si la tabla se ajusta por detalles al final del grupo.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Crystal Palace suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Real Sociedad suma 5 puntos en el torneo.