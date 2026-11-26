Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Ninguno de los dos pudo despegar en esta Europa League y la quinta fecha empieza a pesar para los dos lados de la tabla. Crystal Palace llega como favorito en su cancha, pero el fondo de la general no perdona más tropiezos.
Con apenas 5 puntos en cuatro presentaciones, tanto Crystal Palace como Real Sociedad necesitan sumar de manera urgente para no quedar al margen de la clasificación directa a los playoffs.
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace no logra encontrar continuidad: viene de empatar 1-1 de local ante Hoffenheim, después de igualar 2-2 como visitante frente al Beşiktaş y de caer 2-3 ante el Lyon. Son tres partidos sin ganar y la 21ª posición refleja esa irregularidad, algo que Selhurst Park podría ayudar a revertir si el equipo aprovecha la localía.
Real Sociedad tampoco cierra la fase de grupos como esperaba. Viene de empatar 1-1 de local con Lyon, tras un golpe de autoridad con el 6-0 ante Lillestroem de visitante y un empate 1-1 frente a Union Saint-Gilloise. La diferencia de gol que dejó ese resultado abultado puede ser clave si la tabla se ajusta por detalles al final del grupo.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
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- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Crystal Palace suma 5 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 5 puntos en el torneo.