Hoffenheim y Sturm Graz se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el SNP Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Hoffenheim recibe a Sturm Graz este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el SNP Arena. Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y eso convierte este cruce en una final anticipada para no quedar afuera de la pelea por la clasificación. Hoffenheim parte como favorito, pero el margen de error ya casi no existe para ninguno de los dos.

Con apenas 4 unidades en cuatro fechas, tanto alemanes como austríacos necesitan sumar de manera urgente para no complicarse en la fase de liga de la Europa League.

La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim llega golpeado tras caer 2-3 ante el Beşiktaş en su último partido como local, aunque después logró rescatar un empate 1-1 como visitante frente al Crystal Palace. La victoria 3-0 sobre el Lyon quedó un poco lejos en el calendario y hoy el equipo ocupa el puesto 22, una ubicación que no se condice con las expectativas que había generado en el arranque del torneo.

El Sturm Graz tampoco atraviesa su mejor momento. Viene de perder 2-3 de local ante el NK Celje, un traspié que cortó el envión que había tomado con el triunfo 1-0 sobre el Marseille. Antes de eso había sufrido una goleada 0-3 como visitante frente al Bournemouth, y esos altibajos lo tienen hoy en el puesto 24, apenas dos por debajo de su rival de turno.

El historial entre Hoffenheim y Sturm Graz

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, allá por 2016, y aquel partido terminó con triunfo del Hoffenheim por 3-1. No hay demasiada tradición para apoyarse, así que lo que pase este jueves pesará mucho más que cualquier antecedente.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2016 Hoffenheim vs. Sturm Graz 3-1 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis