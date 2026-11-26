Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Allianz Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. Juventus necesita prender motores en la fase de liga de la Europa League y un rival que viene de encajar goleadas parece la oportunidad justa para hacerlo. No alcanza con jugar bien a ratos: la tabla empieza a apretar y los puntos pesan.

Ganar es casi obligación para meterse entre los puestos que dan boleto directo a octavos, y el margen de error para los italianos empieza a ser más chico de lo que parecía al inicio del torneo.

La actualidad de ambos equipos

La Juventus llega con la ventaja de haber ganado su último compromiso, aunque entre semana mostró que todavía le cuesta ser contundente: el 2-2 ante Rennes en casa dejó dudas sobre la solidez defensiva justo antes de un partido que, en el papel, debería resolver sin sobresaltos. Quinta en la tabla con 10 puntos en cuatro presentaciones, tiene margen pero no puede relajarse si quiere meterse entre los mejores.

Omonia atraviesa un momento complicado en Europa. Cayó por goleada ante Benfica de local y después perdió también como visitante frente al Nijmegen, dos traspiés que lo dejaron con apenas 6 puntos y 18° de 36 equipos. El único resultado positivo de sus últimos tres compromisos fue goleada mediante ante el NK Celje, pero necesita repetir ese nivel lejos de casa si quiere sostener alguna chance de clasificación.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Juventus suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Omonia suma 6 puntos en el torneo.