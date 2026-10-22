Dónde ver EN VIVO Ararat vs. AZ Alkmaar por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El Ararat llega golpeado y sin puntos en esta edición de la Europa League, mientras el AZ Alkmaar quiere aprovechar el envión de su último triunfo para escalar posiciones.

Para el equipo armenio ya no hay margen de error si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación. El AZ Alkmaar, en cambio, llega con la chance de dar un salto importante en la tabla si logra sumar de visitante.

La actualidad de ambos equipos

El Ararat no pudo ganar ninguno de sus dos primeros compromisos y quedó en el fondo del grupo con cero puntos. Cayó por 1-3 ante el Jagiellonia jugando afuera y antes había perdido 1-4 de local frente al Sparta, dos derrotas que dejan al equipo con la obligación de reaccionar cuanto antes.

El AZ Alkmaar llega en alza después de superar 2-1 al Hapoel como local, un resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos tras la derrota inicial 0-1 ante el Sunderland. Con ese envión, el conjunto neerlandés aparece como el candidato a quedarse con los tres puntos y acercarse a la zona alta de la tabla.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Ararat suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. AZ Alkmaar suma 3 puntos en el torneo.