Alineaciones de AZ Alkmaar y Juventus para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el AFAS Stadion por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. AZ Alkmaar viene de ganarle 4-0 a Ararat y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Juventus viene de empatar 2-2 con Rennes y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

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