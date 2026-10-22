Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Europa League

Alineaciones de Ararat y AZ Alkmaar para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ararat vs. AZ Alkmaar, Europa League
Ararat vs. AZ Alkmaar, Europa League

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ararat viene de caer 1-3 ante Jagiellonia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. AZ Alkmaar viene de ganarle 2-1 a Hapoel y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Ararat y AZ Alkmaar

Ararat (4-3-3): João Victor, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Luís Felipe, Edgar Grigoryan, Juan Balanta, Maxence Carlier, Alwyn Tera, Artur Serobyan, Sandro Lima, Zidane Banjaqui.

+ Seguinos en

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Jari De Busser, Elijah Dijkstra, Wouter Goes, Lewis Schouten, Mateo Chávez, Dave Kwakman, Valdemar Byskov Andreasen, Peer Koopmeiners, Ayoub Oufkir, Mexx Meerdink, Ro-Zangelo Daal. DT: Lee-Roy Echteld.

La previa de Ararat y AZ Alkmaar: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 13:45 (hora de Argentina)
  • Próximo partido de Ararat: vs. Torreense, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Juventus, jueves 5 de noviembre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones