Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Juventus por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el AFAS Stadion, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. La Juventus llega como favorita, pero el AZ viene de goleada y no piensa hacer de comparsa en su casa. En la Europa League las sorpresas abundan y Países Bajos suele ser terreno incómodo para los grandes de Italia.

Los dos equipos pelean por meterse entre los puestos de arriba de una fase de liga que todavía se define por detalles, y un buen resultado acá puede acomodar bastante las cuentas a falta de varias fechas.

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar llega con el envión de un 4-0 contundente de visitante ante el Ararat, resultado que le permitió olvidar la caída ajustada que había sufrido semanas atrás frente al Sunderland. Con 6 puntos en tres partidos, el equipo neerlandés se ubica en la mitad de la tabla y sabe que un triunfo ante un rival de jerarquía como la Juventus lo metería de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

La Juventus, por su parte, no pudo cerrar su última presentación con triunfo: empató 2-2 como local frente al Rennes luego de haber goleado 5-0 al Nijmegen y de ganar en su visita a Celta. El equipo italiano suma 7 puntos y está séptimo, una posición que lo deja cómodo pero sin margen para relajarse si quiere asegurarse un lugar entre los mejores de la fase de liga.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . AZ Alkmaar suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Juventus suma 7 puntos en el torneo.