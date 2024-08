Mourinho no pudo, su Fenerbahce se quedó corto en sus intenciones de alcanzar la fase principal de la Champions League 2024/25, para la cual se había armado con un gran plantel. Sin embargo, la derrota ante Lille no le dejó un sabor amargo a The Special One, que ya piensa en hacer grandes cosas en la Europa League.

Fiel a su estilo, Mourinho fue honesto, y después de perder la serie contra el club francés admitió: “Nunca hubiéramos ganado la Champions League. Nunca hubiéramos alcanzado la final. Nunca.”

Aunque también reconoció el impacto que genera no estar en la etapa de grupos de la renovada Champions League: “Es una pérdida económica porque la Champions es obviamente un importante impulso para el club, y perdemos la chance de jugar contra los clubes más grandes del mundo”, destacó Mou.

Mourinho alza las expectativas en la Europa League. IMAGO

Su objetivo, no obstante, es hacer historia con el club turco y la Europa League le da una gran chance de hacer ello: “Si vamos a la Europa League y en la Europa League si… si… no quiero decir el resto. Prefiero quedarme en los ‘sí…’ Pero creo que podemos hacer una gran Europa League. Y no puedo decir más porque me metería en problemas“, jugó Mourinho con la prensa.

Mourinho disgustado con el formato de la Europa League

José Mourinho acumula dos Champions League, una Europa League y una Conference League en su palmarés y ahora apunta a una nueva competencia europea, aunque no se mostró muy conforme con los cambios que han hecho en el formato.

“Honestamente, no tengo idea del motivo por el que la Europa League va a ser así. Lo mismo con la Champions. No se por qué. Tendremos que adaptarnos, como todos”, inició Mourinho, antes de mostrar sus suspicacias por cómo se desarrollará la competencia.

Mourinho no está contento con el nuevo formato de competición. IMAGO

“Juegas ocho partidos, cuatro de local, cuatro de visitante. Ante algunos rivales juegas de local, contra otros sólo juegas fuera. Es extraño, pero es lo que es. Creo que el dinero toma las decisiones y tenemos que adaptarnos“, expresó el luso con bastante inconformidad sobre el nuevo formato.

“En fin, la Champions League hubiera sido algo fantástico para el club y los jugadores, pero nunca hubiéramos tenido la chance de llegar lejos en la competición y la Europa League está más a nuestro nivel. Ahora me toca inyectarle esta ambición al equipo para que lo haga de la mejor manera“, completó Mou.