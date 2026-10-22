Lech Poznan vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El contraste de arranque no podría ser más marcado: un equipo llegó a esta fecha sin sumar y el otro ganó todo lo que jugó hasta ahora.

La Europa League empieza a definir quién pelea arriba y quién queda relegado desde temprano, y este cruce pone frente a frente a dos realidades opuestas en la tabla general del torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan llega golpeado: perdió sus dos presentaciones, incluyendo una caída 0-4 como local ante Leverkusen, y hoy ocupa el último lugar entre los 36 equipos de la fase liga, sin puntos todavía. La necesidad de sumar es total, más allá del rival que tenga enfrente.

Sunderland, en cambio, no perdió nada en lo que va del certamen. Viene de ganar 2-1 como visitante ante Torreense y antes se había impuesto 1-0 de local frente a AZ Alkmaar, un arranque que lo tiene con 6 puntos y entre los diez primeros de la tabla.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Sunderland suma 6 puntos tras vencer a Torreense y AZ Alkmaar.