Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el King Power at Den Dreef Stadion, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion. El Union Saint-Gilloise llega con el envión de ser uno de los equipos más sólidos de esta fase liga y quiere confirmarlo ante un rival que todavía no encontró el rumbo en la competencia.

Son dos realidades opuestas en la tabla general y el partido puede marcar un quiebre: los belgas pelean por meterse entre los puestos de privilegio, mientras que el Lech Poznan necesita puntos para no quedar descolgado del todo.

La actualidad de ambos equipos

El Union Saint-Gilloise viene de ganar de visitante ante Celta y se instaló cómodo en la cuarta posición con 10 puntos en cuatro partidos. Antes de eso había goleado 4-0 de local a Hapoel y empatado con Real Sociedad, una seguidilla que lo muestra como un equipo difícil de vulnerar y con argumentos para pelear arriba en esta Europa League.

El Lech Poznan atraviesa un presente mucho más complicado. Cayó 3-1 ante Benfica como visitante, después de un empate ante Sunderland y una derrota contundente por 4-0 frente al Leverkusen. Con un solo punto en cuatro fechas y 35° en la tabla de 36 equipos, necesita reaccionar rápido si no quiere quedar sin chances de clasificación.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Union Saint-Gilloise suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.