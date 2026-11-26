Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el King Power at Den Dreef Stadion por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion. Union Saint-Gilloise viene de ganarle 2-1 a Celta y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Lech Poznan viene de caer 1-3 ante Benfica y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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