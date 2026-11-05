Benfica vs. Lech Poznan en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.
Benfica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Benfica ganó 4-1 como visitante ante Omonia. El conjunto marcha 2° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Celtic.
Lech Poznan viene de empatar 1-1 como local ante Sunderland. El equipo ocupa el puesto 32 con 1 punto. Antes perdió 0-4 como local ante Leverkusen.
El historial entre Benfica y Lech Poznan
Benfica y Lech Poznan se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Benfica.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/12/2020
|Benfica vs. Lech Poznan
|4-0
|UEFA Europa League
|22/10/2020
|Lech Poznan vs. Benfica
|2-4
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 10
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Benfica suma 9 puntos tras vencer a Omonia, Celtic y Milan.
- Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.