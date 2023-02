Este lunes 27 de febrero tendremos los premios The Best 2023. Enterate a qué hora de Argentina se realizará la premiación.

A qué hora son los premios The Best 2023 en Argentina

Premios The Best

¡Llegó el día! Hoy, lunes 27 de febrero de 2023, se entregarán los premios "The Best". En esta nota te contamos a qué hora comenzará la ceremonia en Argentina.

¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia de los Premios "The Best"?

La gala de premiación de los "The Best 2023" se llevará a cabo este lunes 27 de febrero a las 17 horas de Argentina, desde la ciudad de París.

Horarios por país:

Argentina: 17.00 horas

Uruguay: 17.00 horas

Brasil: 17.00 horas

Chile: 17.00 horas

Paraguay: 17.00 horas

Bolivia: 16.00 horas

Venezuela: 16.00 horas

Colombia: 15.00 horas

Ecuador: 15.00 horas

Perú: 15.00 horas

México: 14.00 horas

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET

España: 21.00 horas

¿Cómo y dónde ver EN VIVO la ceremonia de los Premios "The Best"?

La gala de premiación de los "The Best" será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO a través de las siguientes plataformas:

Star+, ESPN y FIFA+: Sudamérica y México.

DSports y DGo: Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

Fox Sports 3, TyC Sports, TyC Sports Play: Argentina.

ViX: México.

MEGA, Gol Play, RTVE Play, TeleDeporte, Esport3, Barca TV y Barca TV+: España.

¿Qué son los Premios The Best?

The Best FIFA es un premio individual, creado en 2016, con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. El premio se otorga junto con otros varios como el de mejor entrenador en la gala anual del organismo conocida como The Best FIFA Football Awards.

El premio aparece en sustitución del FIFA Balón de Oro, que era un premio individual y se otorgaba anualmente al mejor jugador de fútbol del mundo. Este premio fue el resultado de la unificación entre el Balón de Oro —entregado por la revista France Football— y el Jugador Mundial de la FIFA —entregado por la FIFA—.

En 2010 la FIFA y el grupo editorial Amaury, propietario del diario deportivo France Football, llegaron a un acuerdo mediante el cual los trofeos, FIFA World Player o Jugador Mundial FIFA y el Balón de Oro pasaron a conformar un mismo galardón que llevó el nombre de FIFA Balón de Oro entre 2010 y 2015; durante seis ediciones. Disuelto el FIFA Balón de Oro en 2016, cada entidad continuó por su cuenta entregando el premio a los mejores del mundo en cuanto a fútbol se refiere.

El nuevo premio de la FIFA se decanta por las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de cada una de las federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes, a los que se suman los de periodistas especializados y aficionados (a diferencia del Balón de Oro, potestad únicamente de periodistas especializados). Cada capitán y seleccionador vota a tres jugadores, otorgándole cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la misma selección nacional. A la hora de votar se tienen en cuenta los méritos contraídos por los jugadores tanto en la trayectoria llevada a cabo con sus clubes, como con sus selecciones nacionales.

Tras el recuento de todos los votos, la FIFA convoca a los tres primeros clasificados masculinos y a las tres femeninas a una gala que tiene lugar en Zúrich (Suiza) a principios de temporada. En esa gala se desvela el orden final de las votaciones, y se entregan los premios.