Carlos Pascual, más conocido como ‘El Tula’, el hincha más icónico de la Selección Argentina, falleció este miércoles 7 de febrero a los 83 años. La noticia fue confirmada por varios medios argentinos. El reconocido fanático del fútbol argentino estaba internado en el Sanatorio de la Trinidad Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires, desde hace unos días debido a complicaciones por un cáncer de pulmón.

El Tula, como se lo conocía en el ambiente, era todo un personaje de la historia de nuestro fútbol. De aparecer en las tribunas de Rosario Central, club del que era hincha también, fue uno de los fanáticos que logró acompañar a la Selección Argentina en, por lo menos, 13 Mundiales. Ganó fama mundial cuando apareció para representar a todos los hinchas argentinos en los Premios The Best y fue el encargado de recibir el galardón protagonizando un recordado momento viral.

La historia de Carlos Pascual, ‘El Tula’, el hincha más icónico de la Selección Argentina

La historia del ‘Tula’ en el fútbol argentino nace en los años ’70. Fanático de Rosario Central gracias a la familia de su padre, siempre estuvo cerca del Gigante de Arroyito. Hasta que en un momento, empezó a tocar el bombo en las tribunas del estadio. “Un día notó que en la hinchada había una persona que había dejado de tocar el bombo. Entonces se ofreció voluntariamente porque le llamaba mucho la atención y se lo entregaron“, contó su hijo en una entrevista hace algunos años, según TN.

‘Tula’ es conocido por su mítico bombo, por el cual ganó notoriedad en el ambiente futbolístico. Dicho elemento fue un obsequio del ex presidente Juan Domingo Perón. Y tuvo su debut en el Mundial de Alemania 1974, el primero al que asistió este hincha. El último fue Qatar 2022 donde vio a la Selección Argentina ganar su tercera estrella.

“El primer bombo que entró en un campeonato mundial soy yo. Hice reportajes para todo el mundo, salí en todos los diarios más famosos del mundo. Después de cuatro años, en el 78, todo el mundo copió mi bombo, todo el mundo tocaba el bombo. Imaginate el orgullo para mí, pero el primer bombo de la historia del mundo soy yo. El segundo fue Manolo el de España, era famoso“, supo decir en una entrevista el propio hincha.

Precisamente, para poder estar en la cita mundialista en Medio Oriente, Carlos Pascual necesitó ya de ayuda de una silla de ruedas para poder movilizarse. Su estado de salud y su físico ya le estaban causando problemas. Pudo estar en Qatar y ver los partidos de la Selección gracias a una amistad con un ruso, Yuri, a quien conoció de la Copa del Mundo anterior en 2018.

El día que ‘El Tula’ y su bombo fueron virales en los Premios The Best

Fue el 27 de febrero de 2023 en la gala hecha en París para los premios The Best que el mundo volvió a ver a ‘Tula’ y su bombo. Cuando la FIFA le dio el galardón a Argentina como la mejor hinchada por su participación en Qatar 2022, Carlos Pascual subió al escenario para recibirlo en representación de todos los hinchas.

Por supuesto, no podía faltar ese mítico bombo, el cual se volvió viral cuando lo tocó para incredulidad de todos los presentes y de aquellos que vieron la gala. “Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios. El Dibu, Scaloni, Messi. Ahora yo como hincha estoy muy contento porque soy el primer bombo: Alemania 1974. Desde ese día histórico para acá estuve en todos los Mundiales y Copas Américas“, dijo en su discurso de victoria.

“A esta altura, a los 82 años, estuve en todos lados. Soy pobre, pero viajé por todo el mundo. Soy un hincha más que vengo a representar a los miles de argentinos que estuvimos alentando a nuestra querida Selección y a los millones que festejaron el triunfo“, comentó antes de darle al bombo.

Este 7 de febrero de 2024 nos dejó Carlos Pascual, figura que queda inmortalizada en el fútbol argentino como su hincha más icónico y el que nos representó a todos no sólo en los Premios The Best, sino también en cada paso que dio la Selección en cada torneo.