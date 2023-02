Hoy por hoy, Emiliano Martínez es uno de los arqueros con más renombre del mundo entero. Por lo hecho defendiendo la portería de Aston Villa pero fundamentalmente representando a la Selección Argentina, ya que fue absolutamente determinante para que los comandados por Lionel Scaloni sean campeones en el Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, el arquero de 30 años de edad y con pasado en Independiente, Arsenal, Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading tiene la ambición de poder jugar la UEFA Champions League. Y todo indica que para poder conseguirlo tendrá que marcharse de su actual combinado.

Sucede que Aston Villa, equipo de la ciudad de Birmingham, marcha undécimo en la actual temporada de la Premier League de Inglaterra, por lo que luce utópico que pueda meterse en el certamen continental más importante de Europa. Así las cosas, el nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, podría protagonizar una transferencia.

De hecho, según informó el medio de comunicacióm británico 'Daily Mail' en las últimas horas, desde Aston Villa están dispuestos a abrirle las puertas a Dibu Martínez una vez que finalice la actual temporada. No es un detalle menor que el arquero argentino fue nominado al premio The Best de la FIFA en su puesto, algo que aumenta su valor.

¿Cuánto pide Aston Villa por Dibu Martínez?

Según informa el sitio web especializado 'Transfermarkt', Dibu Martínez cuenta actualmente con un valor de mercado de 28 millones de euros. Sin embargo, su nominación al mencionado premio agiganta su cotización y en Aston Villa son conscientes de ello. Por ende, los de Birmingham no se desprenderían de sus servicios por menos de 40 millones de dicha moneda.