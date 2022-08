Tottenham y Chelsea se sacaron chispas en la segunda jornada de la Premier League. Los dirigidos por Thomas Tuchel y Antonio Conte regalaron un encuentro apasionante que terminó 2-2. Y claro, con varios encontronazos, Cuti Romero y Marc Cucurella se llevaron todos los flashes. Ahora, el del Chelsea rompió el silencio y redobló la apuesta.

Después de la confirmación de lesión de Cuti por el golpe que recibió durante el duelo con Cucurella, el defensor de 24 años habló del tiró de pelo que le pegó el argentino. Y sí, lejos de achicarse, fue por más. ¡Está jugando con fuego!

Cucurella rompió el silencio y no se achicó luego del tirón de pelo del Cuti Romero

Primero, el defensor de los Blues reclamó la expulsión de Romero: "El video es muy claro. No sé qué pasó con el árbitro. Me das una patada en la pierna, me tiras del pelo... Pero el árbitro no entendió. Es un error del árbitro o del VAR". Luego, habló de su pelo largo...

Sin achicarse y asegurando que "no tiene ningún problema con él" y "fue solo una acción en el juego", Cucurella redobló la apuesta al aire de la BBC: "Nunca me cortaré el pelo. Este es mi estilo". Para cerrar, el futbolista del Chelsea dijo: "Fue una acción importante, ya que tal vez cambió el resultado final".