Paulo Dybala se fue de la Juventus con una linda despedida y fue recibido en Roma como toda una estrella mundial. El argentino generó un revuelo enorme en la ciudad y generó que miles y miles de hinchas fueran a darle la bienvenida. Además, según confesó el ex Instituto de Córdoba, José Mourinho tuvo una charla especial con él.

La Joya contó: "Tomé la decisión (de cambiar de club) pensando en el Mundial y en la Selección. Jugué muchos años en Juventus y sabía que era difícil seguir en Italia, pero conocía la competición y la adaptación no me iba a costar". Aparte, un mano a mano con Mou terminó demostrándole que estaba en el lugar correcto.

Paulo Dybala confesó qué le dijo Mourinho cuando llegó a la Roma: "Cuando me llamó..."

A sus 28 años, Dybala tuvo un excelente inicio de temporada y contó: "Me llamó José Mourinho en varias ocasiones, también el director deportivo de la Roma, y al ver el proyecto me pareció importante y tentador. Me dieron confianza". Pero, ¿qué le dijo el ex DT del Real Madrid?

"Cuando fuimos con Juventus y me tocó salir, Mourinho me dijo: ‘sos un fenómeno’. La primera vez que me llamó para ir a Roma me recordó: ‘¿te acordás de lo que te dije esa vez? Ahora quiero que juegues así conmigo’", contó el delantero que sueña con jugar la próxima Copa del Mundo.