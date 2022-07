El PSG hizo oficial la salida de Mauricio Pochettino y rápidamente confirmó que Christophe Galtier será el entrenador de Lionel Messi y compañía esta temporada. Por ello, en esta nota repasaremos el día en el que el ex DT del Niza mandó al hospital a Marcelo Gallardo tras una pelea brutal. ¡A que no conocías la historia!

El flamante entrenador de La Pulga tiene 55 años y varios como técnico en la Liga de Francia. Por ello se cruzó varias veces con Napoleón, quien jugó en el PSG y en el AS Mónaco. Hubo una pelea que quedó en la historia y hasta tiene su lugar en "Gallardo Monumental", la biografía del Muñeco que escribió Diego Borinsky.

El día que el nuevo DT de Messi mandó al hospital a Gallardo tras una pelea

Narrando un duelo entre el Marsella (donde Galtier era ayudante de campo) y Mónaco, el mismo Gallardo contó la pelea que lo terminó llevando al hospital. "Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada. Yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siento un ‘pack’, como si se cerrará algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome", comenzó la anécdota y fue tomando temperatura.

"Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara", comentó Gallardo en su libro. Y continuó: "Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.

Y sí, ese 7 de abril de 2000 que se disputó la jornada 34 de la Ligue 1 el hoy entrenador del Millonario lo terminó en un hospital de Francia con el rostro y el tórax muy golpeados. ¿Cómo se defendió Galtier? "Gallardo me insultó y me pegó. Yo contesté con un reflejo de autodefensa", dijo. Igualmente, la Ligue 1 decidió suspenderlo de oficio por seis meses. Ahora, será DT de Lionel Messi.