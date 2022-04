Atlético Madrid y Manchester City se sacaron chispas en los cuartos de final de la Champions League. Con distintas formas y fútbol de alto vuelo, los Ciudadanos se terminaron llevando el pase a las semifinales de la Orejona. Aunque claro, antes del festejo, Rodrigo De Paul y Pep Guardiola se cruzaron sin filtros cerca del banco de suplentes de la visita.

La previa venía caliente. Después del planteo defensivo de los Colchoneros en el primer partido en Inglaterra, el DT del City trató de mezquino el juego de su rival y dijo que había jugado con dos líneas de cinco. En la cancha, De Paul le dijo todo lo que pensaba y en conferencia la siguió el Cholo Simeone...

Furioso cruce entre Guardiola y De Paul: ¿Qué se dijeron?

En pleno avasallamiento del Atlético que buscaba un gol para estirar el partido al tiempo extra, las tácticas se invirtieron y fueron los de Guardiola los que comenzaron a intentar comerse el tiempo. Allí, el volante de la Selección Argentina reaccionó y fue a buscar al técnico.

En el video se puede ver claramente como Pep Guardiola le dice a De Paul: "No inventes". Por su parte, el argentino, con una sonrisa suspicaz, le recrimina al entrenador del equipo inglés que están demorando el juego. Sí, justo lo que siempre se le critica al Atleti.

Simeone y el duro cruce a Guardiola en la conferencia

Después de que Guardiola lo "elogie" y asegure que jugó con dos líneas de cinco, el Cholo no se quedó callado y tiró un palazo en la conferencia: "Muchas veces, los que tienen un gran léxico, parece que te elogian mientras te están criticando. Los que no tenemos un discurso tan lindo no somos tan tontos como ellos creen".