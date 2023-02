A causa de la realidad socio-económica que les toca vivir desde muy chicos, son muchos los argentinos que buscan progresar dentro del fútbol para poder encontrar una vida mejor. Una búsqueda que una de las grandes figuras argentinas que tiene la Primera División de España tuvo que atravesar aunque nunca dejó de superarla.

Durante una charla muy sincera y reveladora, el ex jugador de San Lorenzo de Almagro rompió el silencio sobre algunos hechos que ocurren en el día a día de todos los argentinos y no tuvo pudor en ponerse como ejemplo: "Yo he llevado armas en la cintura y pensás que sos un superhéroe. Y no, no lo sos. Y tampoco sos el dueño de la vida del otro".

Recordando lo que le tocó pasar en su infancia, Chimy Ávila (jugador del Osasuna) se sinceró sobre la situación que atraviesa su Rosario natal en cuanto a la inseguridad y comentó que se vive "un ciclo de nunca acabar" debido a que "las nuevas generaciones crecen sabiendo todo lo que ocurrió" y eso lleva a "vengar" a otro familiar.

Una cruda realidad que, si bien el y su familia viven en España, tocó de cerca al goleador en 2020: "Cinco días después de la primera operación de rodilla nos llamaron para darnos la noticia de que habían matado a mi cuñadito, de 20 años, a su mujer y a la nena de un año. A los tres, con una metralleta, desde una moto.".

Finalmente, para la revista Panenka, Chimy destacó lo que significó "despedirse de ellos por videollamada" y llamó a la reflexión: "A mi me duele mucho cuando la gente te juzga sin saber lo que viviste. Algunos dicen: 'El jugador gana millones'. Sí, pero yo te regalo los millones que tengo y vos dame de vuelta a mi cuñadito. Porque cada día yo veo a mi mujer llorando".