Sin lugar a dudas, el ganar un Mundial resulta totalmente impactante en la vida de cualquier jugador de fútbol. No solo por las oportunidades que se generan de cara al futuro de su carrera sino también por la popularidad que estos ganan tanto a nivel nacional como internacional. Una realidad que Alexis Mac Allister ya conoce muy bien.

A un poco más de tres meses de lo que fue la consagración de la Argentina en Qatar, Alexis Mac Allister vive una vida totalmente renovada después de lo que fue el gran hito. Sin embargo, pese a que fue recibido como un héroe en Brighton y que lo busca el Manchester City, el volante afirma que todo sigue igual.

Durante una charla con el periodico Daily Mail, el jugador oriundo de La Pampa confesó que no cambia sus hábitos pese a todo: "Mi vida es la misma vida aburrida de siempre. Entreno, voy a casa, me siento en el sofá, tomo mate, veo fútbol. Es la misma vida", comenzó explicando el ex Argentinos y Boca.

Una vida personal que al parecer no se vio afectada por el éxito reciente como si lo habría hecho su personalidad: "Me ayudó a ser mejor jugador y mejor ser humano, a ayudar a mis compañeros. Antes, cuando no estaba jugando, era como ‘no me importa’. Pero ahora sé que todo lo que hacemos como jugadores es por el equipo. Me refiero a eso”.

Finalmente, Alexis Mac Allister habló de cómo cambió su imagen popularmente y la cantidad de fans que ganó tras el Mundial. Para esto puso como ejemplo una situación previa al torneo en donde, en el aeropuerto de La Pampa, "solo me reconoció una persona. Pero tras ganar en Qatar me recibieron 20 mil personas".