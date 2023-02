Julián Álvarez está cumpliendo un sueño. Después de romperla con la camiseta de River, el delantero cordobés emigró a Europa, se adaptó con facilidad y fue campeón del Mundo. Ahora, a pesar de que post Qatar tuvo menos lugar en el City, la dirigencia del club tomó una decisión positiva respecto a su futuro.

Luego de no jugar ni un minuto en la Champions League vs. Leipzig en el duelo de ida de los octavos de final de la UCL, Julián Álvarez hizo dos goles ante Bournemouth por la Premier y los Ciudadanos no quieren sorpresas. ¿Se viene una renovación de contrato?

La contundente decisión del Manchester City con Julián Álvarez

Según contó Fabrizio Romano, reconocido periodista europeo, "Manchester City le ofreció a Julián Álvarez renovar su actual contrato hasta 2028 y mejorar las condiciones del mismo". ¿Ya hay respuesta? ¿Dará el sí la Araña?

"El argentino todavía no confirmó un acuerdo", según dijo el periodista ya mencionado. Habrá que esperar, pero mientras tanto Julián sigue dando qué hablar y pide titularidad por Champions.