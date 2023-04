Villarreal peleó muchísimo para extender el préstamo de Giovani Lo Celso, quien no pudo disputar el Mundial de Qatar por un desgarro que se originó a pocos días de que la Selección Argentina viajara hacia Medio Oriente, por lo que Lionel Scaloni tuvo que prescindir de su presencia.

El ex mediocampista de Real Betis ya está recuperado al 100% y volvió a sumar minutos con la camiseta del Submarino Amarillo, como así también lo hizo con la albiceleste. Y ahora su cabeza está puesta en poder serle útil al equipo comandado por Quique Setién, pero también en lo que será su futuro.

Lo Celso pertenece a Tottenham, quien lo cedió al conjunto español hasta junio de este año. Sin embargo, su continuidad no está asegurada y es muy factible que regrese hacia Londres, ya que Villarreal no posee opción de compra y no negociaría una nueva extensión del préstamo, además de que la salida de Antonio Conte le podría otorgar una nueva estadía en los Spurs.

Mientras los directivos de Tottenham trabajan en el sucesor de Conte, donde Vincent Kompany pica en punta, esperan que el próximo entrenador que tome las riendas del plantel cuente con las características del rosarino, ya que su contrato con los Lilywhites finalizará a mediados de 2025 y no quieren que se desvalorice.

Si bien en el Submarino Amarillo no buscarían renovar la cesión de Lo Celso, están analizando seriamente si se sentarán a negociar con Tottenham para comprar la ficha del mediocampista de 26 años. ¿Por qué no estarían seguros de hacerlo? Sucede que los directivos quieren hacer un recorte salarial y, como aún no se aseguraron clasificar a un certamen internacional, la adquisición del ex Rosario Central le generaría un costo que solo se justificaría si acceden a torneo europeo.