A modo de un elogiazo para el mediapunta argentino, "The Special One" le dedicó un mensaje al entrenador de la Albiceleste. ¡Fiel a su estilo!

José Mourinho es de esos entrenadores que, por su carisma y por su marcado estilo de juego, es amado o cuestionado casi de igual manera. Sin embargo, algo que es absolutamente objetivo de su carrera es el éxito, ya que como DT ha ganado de todo y en todos los clubes donde dirigió, desde Porto y Chelsea hasta Real Madrid y Manchester United.

Ahora, en Roma, no hubo excepción. Con la "Loba", se consagró hace solo meses de la UEFA Conference League y tras esa coronación, el portugués arrancó esta temporada de la mejor manera, ya que tras la victoria de este martes ante Monza en el Stadio Olimpico, el club capitalino quedó como puntero al acumular tres triunfos y un empate en el inicio de esta Serie A, donde al plantel campeón de la tercer competencia más importante de Europa, le sumó refuerzos de lujo como Paulo Dybala, entre otros como Andrea Belotti, Nemanja Matic y Giorgionio Wijnaldum.

Pero, quedándonos con "La Joya", quien arribó como agente libre desde la Juventus, esta jornada contra el equipo recién ascendido tuvo su estreno goleador y por duplicado, siendo clave en la victoria de la Roma sobre Monza. Sin embargo, en todos los partidos que por ahora disputó Dybala en el club romano fue una de las figuras del encuentro, haciendo que toda la expectativa depositada en él sea pagada con creces desde el arranque.

Luego de una ovación de todo el Stadio Olimpico, Dybala también se llevó un elogiazo de su entrenador, ya que Mourinho, incluso a modo de desafío para Lionel Scaloni, expresó para hablar de Paulo: "El año pasado, cuando vino la Juventus (a Roma), Dybala estuvo en el banco. Le dije que era un muy buen jugador y hoy se lo volví a decir. Es increíble como cambia todo. Quizás Scaloni también nos deba una botella de vino para celebrar que le recuperamos un jugador top de cara a Qatar".

Dybala mete presión con su nivel para ganarse su lugar -aún no asegurado- en la lista definitiva de la Selección Argentina para lo que será el Mundial. Scaloni lo sabe y lo tiene en cuenta, y por eso, Mourinho se animó a "provocar" al oriundo de Pujato con su comentario sobre el mediapunta cordobés. "The Special One" le tiró la pelota al DT de la Selección...¿Le dará Scaloni el gusto de llevar a Dybala a Qatar? Para Mou, seguramente sea mejor que la botella de vino...