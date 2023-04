Todo el planeta fútbol está expectante por lo que será el futuro de Lionel Messi, quien podría no continuar en Paris Saint-Germain y cada vez hay más señales de su regreso hacia FC Barcelona. Mientras el elenco catalán está buscando quedarse con LaLiga, de a poco, enfilan todos sus cañones al retorno del máximo ídolo de la historia del club.

En el caso de que se dé un segundo ciclo de la Pulga con la camiseta blaugrana, los directivos buscarán seguir conformando un equipo ampliamente competitivo para que Xavi Hernández pueda ser el entrenador que comande a los jugadores a ganar la Champions League, algo que no consiguen desde la temporada 2014/15.

Si bien el gran deseo es el astro argentino, recientemente campeón del mundo en Qatar, Joan Laporta deberá recaudar unos 200 millones de euros para evitar inconvenientes con el Fair Play Financiero, por lo que se darán varias salidas en el puntero del torneo español. Pero así como se irán varios futbolistas, buscarán que llegue otro integrante de la Selección Argentina campeona en Medio Oriente.

En este caso, FC Barcelona está detrás de los pasos de AlexisMacAllister, según indicaron en el periódico italiano Calciomercato. A pesar de que aparecía en los planes de Chelsea, Liverpool y Manchester United, los cuadros ingleses aún no le realizaron una oferta formal a Brighton and Hove Albion, que ya sabe que perderá al ex Argentinos Juniors y Boca.

Getty Images

Como posee un contrato hasta fines de 2025, desde Brighton and Hove Albion no se liberarán de Mac Allister por un módico valor. De hecho, ya dejaron bien en claro que la suma que iban a pedirle a los de AnfieldRoad sería de 70 millones de euros, por lo que en FC Barcelona deberán tomar una estricta decisión a la hora de los jugadores que pondrán a la venta, como así también a quiénes irán a buscar para no tener problemas con el Fair Play Financiero.