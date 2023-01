Sin lugar a dudas, comparándolo con su llegada al club, la situación de Julián Álvarez en Manchester City ha cambiado bastante de cara a este 2023. Pese a que la Araña llegó hace solo seis meses como un jugador que necesitaba adaptarse, hoy en día tiene un Mundial en la espalda y ya es una super estrella.

Sin embargo, y aunque esté nominado para el premio The Best de FIFA, Pep Guardiola aún no considera que el argentino tenga lo necesario para ganarse un puesto en el once y esto despierta un enojo muy grande en los hinchas de Julián. Más aún cuando el DT no para de elogiar.

Resulta que, luego de utilizarlo 33 minutos ante el Arsenal por la FA Cup, Guardiola comentó ante la prensa que está encantado porque sabe que “Julián puede jugar con Haaland. Es bueno defensivamente y también ofensivamente, muy dinámico, su impacto en el juego es brillante". Comentarios muy buenos sobre el delantero que no terminan de verse reflejados en hechos.

Por esto, los hinchas y fanáticos de Álvarez no le perdonaron a Guardiola los pocos minutos que tiene en cancha: "Lo ama tanto que lo deja sentado en el banco. Lo ama y por eso quiere tenerlo cerca", se pudo leer por Twitter mientras otro usuario afirmaba estar "aburrido" de escuchar la palabra encantado de Guardiola sin ver jugar a la Araña.

Comentarios creativos y bastante divertidos que dieron pie a duras críticas y hasta insultos para el entrenador del City: "Lo mismo hizo con el Kun. Le tiraba elogios y lo dejaba en el banco", escribió @AmasDamianOk muy molesto con la situación mientras otro publicó "no lo pones nunca".

Igualmente, el debate generado a raíz del tuit de @Sudanalitycs también tuvo a quienes bancaban a Guardiola: "Dejen de ser termos. Lo puso de titular varias veces y ya estuvo probando en los últimos partidos jugar con los dos en la cancha", bancaron. Otros sostuvieron que "todavía no le encuentra lugar en su táctica".

Los tuits de los hinchas de Julián contra Guardiola