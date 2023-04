Ángel Correa fue liberado del último compromiso del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano el pasado domingo debido a que tres días antes se produjo el fallecimiento de su madre, Marcela Martínez, después de luchar tres años contra el cáncer. Volvió a hacer fútbol en un amistoso ante Besiktas disputado entresemana y el próximo domingo volverá a la titularidad en un partido oficial recibiendo al Almería.

En la conferencia de prensa previa a ese partido, Diego Simeone manifestó su total respaldo al jugador en el momento más difícil de su vida y su carrera, además de elogiar las cualidades que lo vuelven un jugador de gran importancia para el equipo Colchonero.

"Ángel es importantísimo para nosotros. Le tocará empezar y no me imagino otra cosa que un grandísimo partido. Viene de hacer 70 minutos buenos, había hecho el gol contra el Betis en el partido anterior en casa, después no nos pudo acompañar ante el Rayo", señaló El Cholo.

"Esta semana hizo fútbol 70 minutos y estuvo muy bien sobre todo los primeros 25 minutos. Está con sus compañeros pasando el duelo que uno tiene que pasar naturalmente cuando pasan estas situaciones y a pensar en jugar, que es lo que lo moviliza", agregó.

Nahuel Molina, su compañero de Selección Argentina que también será titular ante Almería, le había dedicado el gol que abrió el marcador ante Rayo Vallecano yendo al banco de suplentes a buscar la camiseta con su nombre y el número 10 en la espalda para alzarla a los ojos de todos los espectadores.