Los hinchas del Atlético, en pie de guerra contra De Paul: "Es una falta de respeto, en Argentina le quemarían la casa"

Después de las polémicas fotos de De Paul con Tini en Estados Unidos, Bolavip dijo presente en la previa de Atlético Madrid vs. Brujas y le preguntó a los hinchas por el motorcito de la Scaloneta. ¡En España no se la perdonan!

Después de una temporada magnífica en el Udinese y una Copa América consagratoria con la Selección Argentina, Rodrigo De Paul dio un gran salto en su carrera como profesional. Por pedido del Cholo Simeone, el ex Racing fue comprado por el Atlético de Madrid. Llegó como una figura, pero aún no se adaptó al esquema del DT y los hinchas lo castigan por temas extrafutbolísticos. Bolavip se hizo presente en las inmediaciones del Estadio Metropolitano y rescató la opinión de la gente.

Germán Carrara, periodista acreditado por Bolavip para el duelo de Champions League vs. Brujas, fue el encargado de hacer la pregunta en las afueras del estadio. "¿Qué opina el hincha del Atlético sobre Rodrigo De Paul?", fue la consigna y varios Colchoneros opinaron al respecto. Sorprendentemente, muy pocos bancaron al motorcito de la Albiceleste.

Los hinchas del Atlético, en pie de guerra contra De Paul: "El tiempo para estar con Tini era el libre, no el de estar entrenando"

Si titubear, el primer fanático consultado apuntó: "Estoy totalmente en desacuerdo con su actitud. Creo que hay que dar todo por el equipo y el escudo. No se puede permitir. Me parece muy bien que le pase lo que le está pasando. Creo que el entrenador ha hecho lo que tenía que hacer y es una justa lección para él y los demás".

Y siguió sin pelos en la lengua opinando sobre las fotos que se filtraron en el recital de su novia en Estados Unidos: "¿Tú como crees que me caería siendo hincha del Atlético? Bien no me caería. El tiempo para estar con Tini era el libre, no el de estar entrenando. Por suerte ahora el Cholo le ha dado una sanción para que aprenda. A mí me ha enojado un montón, no se puede permitir eso. Si yo hubiera sido el Cholo, el castigo era más grande. No hubiera jugado en toda la temporada. No se puede permitir".

Los hinchas del Atlético, en pie de guerra contra De Paul: "Es una falta de respeto, en Argentina le quemarían la casa"

"No está haciendo lo mismo que hace en la Selección Argenitna. No tiene ni el mismo compromiso ni... Decir que te vas con tu padre enfermo e irte con tu novia a una gala de premios... Por lo menos dí que te vas con tu novia a una gala de premios", comenzó la opinión de otro fanático. Y aunque no piensa que esto afecte a su juego, sí lo relaciona con el mal humor de la gente.

"En su juego no creo. Con Scaloni juega de otra forma, pero imagino que también es por el sitema de juego de Simeone, que tampoco tiene ni put* idea de fútbol. Me parece una falta de respeto con el club y con la gente que te paga el sueldo. Y si eso pasara en Argentina... Yo creo que en Argentina a un jugador así le queman la casa", disparó y dejó helados a todos.

Los hinchas del Atlético, en pie de guerra contra De Paul: "No cumplió con las expectativas"

Otro de los consultados se enfocó simplemente en lo futbolístico: "Rodrigo desde que ha venido no cumplió con las expectativas, está en el banquillo merecidamente. Hay jugadores por delante... No sé si esto se debe a causas personales que no conocemos, pero sea por lo que sea no está cumpliendo con las expectativas y el Cholo, siendo su compatriota, lo sienta en el banco".

Respecto a las fotos de Tini, fue más cauto: "A mí ahi ya... Nosotros nos fijamos más en que lo haga bien. Al final si llega tarde y hace dos goles nosotros no nos fijaremos en ello. Pero si lo hace mal se lo atribuyen. Para mí eso ya queda más alejado".