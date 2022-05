Sería una locura pensar algo distinto a que el Manchester United es de los clubes más importantes de Inglaterra junto al Liverpool, por más que su presente y sus últimos años no acompañen su rica historia. Es que esta temporada está siendo negativa en todos aspectos y las campañas anteriores no ayudan tampoco, ya que hace cinco años ya que no puede levantar ningún título, siendo el último la Europa League en 2017.

En el medio, han pasado entrenadores y jugadores que no se adaptaron al equipo y que hicieron que las últimas temporadas sean parte de una suerte de historia negra para el club de Manchester, pero para la campaña 2022/23, el barco tiene pinta de enderarse.

Es que, en relación a otros momentos en los que los Red Devils hacían un cambio de entrenador o de rumbo, en este caso la modificación se dio de manera paulatina, ya que al destituir a Ole Gunnar Solskjær como entrenador, fue nombrado de manera interina Ralf Rangnick hasta dar con el DT que realmente pueda hacerse cargo de un proyecto.

En ese sentido, hace solo días fue nombrado Erik Ten Hag como el nuevo entrenador del Manchester United, quien asumirá una vez que finalice esta temporada. El neerlandés sigue al mando del Ajax y allí cuenta con la presencia de dos argentinos como Nicolás Tagliafico, quien no es tenido en cuenta, y Lisandro Martínez, a quien potenció como jugador y lo postuló como uno de los defensores más prometedores en las principales ligas europeas.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases, Ekrem Konur, Ten Hag tiene a "Licha" como apuntado en una lista corta de refuerzos para que su arribo al Manchester United sea con el plantel pretendido, y para ello quiere llevarse a una de las joyas argentinas con él. Aún no se hablan de números, pero el valor de Lisandro en el mercado es de 32 millones de euros, por lo que el traspaso no sería nada barato. A meses del Mundial de Qatar, ¿llegará el rosarino al United por medio de su actual entrenador?