Con apenas 16 años de edad, Matías Soulé, una de las joyas más importantes que tenía Vélez Sarsfield dentro de sus divisiones inferiores, partió rumbo al viejo continente ante una interesante propuesta de Juventus, uno de los equipos más importantes del globo terráqueo. Esto, en aquel entonces, generó una gran polémica y un fuerte malestar en el Fortín.

Posteriormente, en noviembre de 2021, el nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, llevó a cabo su debut oficial con el primer equipo de la Vecchia Signora, donde ya acumula una anotación en 19 encuentros. Inclusive, el atacante que ahora tiene 19 años de edad ilusiona a todos y cada uno de los hinchas del combinado italiano.

Así las cosas, Soulé ya recibió un par de convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección Argentina y así poder evitar que represente a Italia. Sin embargo, el talentoso jugador todavía no pudo hacer su presentación oficial en un partido de la Albiceleste. Un presente más que interesante y un futuro absolutamente prometedor para el joven maravilla.

Hincha de Independiente

En medio de ese panorama, Soulé le brindó declaraciones a 'TNT Fútbol', y, en las mismas, reveló de qué equipo grande es hincha en Argentina. "Tengo una aplicación para ver fútbol argentino. A veces no miro porque es muy tarde pero cuando puedo miro a Independiente, que yo soy hincha. También los partidos de Vélez, Boca, River o Racing. Defensa y Justicia también me gusta", comenzó señalando.

"De la Liga Profesional me gustan el Changuito Zeballos y Langoni. De Independiente me gusta Marcone, el capitán. Tengo unos compañeros de la pensión de Vélez que están jugando mucho, como Abiel Osorio, que está haciendo goles. A veces lo veo y me pone muy contento", completó Soulé sobre los jugadores que le gustan del fútbol argentino.