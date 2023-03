Tras el debut del ex jugador de Vélez en Premier League y la aparición como suplente en varios partidos, el DT de los Ciudadanos confesó que no lo tenía muy visto y que alguien se lo recomendó.

"No lo conocía": Guardiola se sinceró sobre el arribo de Perrone y reveló cual fue su primera reacción

Tras la llegada de Julián Álvarez al Manchester City a mitad del 2022 comenzó a darse una cadena de consultas del City Group por varios jugadores argentinos de corta edad que derivaron en la compra de Maximo Perrone. Una adquisición que, al parecer, se dio exclusivamente gracias al scouting de los ingleses en el país.

Es que resulta que, tras el debut de Maxi Perrone con Manchester City en la Premier League, Pep Guardiola habló del volante ex Vélez y confesó que no tenía idea de como jugaba el argentino a la hora de su compra: "Sinceramente, no lo conocía y sus nuevos compañeros tampoco", soltó admitiendo que solo había visto "unos pocos videos".

Un desconocimiento sobre el fútbol de Perrone que podría decirse que le jugó algo a favor debido a que la sorpresa de Guardiola fue total: "Lo vi en los primeros dos o tres entrenamientos y dije 'wow, qué bien se mueve'. Su calidad individual está ahí", reveló sobre su primera reacción al ver al pibe de 20 años en cancha.

Además de esto, Pep continuó dando detalles y aclaró que Perrone llegó al City "por recomendación de Joan Patsy, nuestro consultor en Sudamérica". Un scouting que realmente hace bien su trabajo ya que él es quien sugirió "la contratación de Gabriel Jesús y Julián Álvarez".

El tremendo elogio de Guardiola a Máximo Perrone

Por otro lado, analizando el juego de Maximo Perrone, Guardiola no se guardó nada y lanzó un tremendo elogio: "Es un futbolista que es más rápido con su cabeza que con las piernas", comentó antes de agregar que "Se mueve muy bien en los espacios, entre líneas ya que tiene mucha visión en ese lugar".

Finalmente, el DT de Manchester City comentó que Perrone "crecerá mucho" jugando en el equipo pero no quiso hablar de lo que pasará próximamente: "Es un tipo que es muy impresionante y lo está haciendo bien hasta ahora. Pero lo que va a pasar en el futuro, no lo sé. No puedo asegurar lo que va a pasar".