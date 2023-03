Tras ser campeón mundial con la Selección Argentina, el futuro de todos los jugadores del plantel cambió para bien. Así como Enzo Fernández fue transferido a Chelsea por una cifra multimillonaria, otros están tratando de cambiar de rumbo.

Uno de ellos es Paulo Dybala, quien viene siendo fundamental en AS Roma, donde consiguió la clasificación a los octavos de final en la Europa League y ahora tendrá que enfrentarse a Real Sociedad, el jueves 9 de marzo en Italia, mientras que el 16 en España.

Hace algunas semanas, en Europa comenzó a circular un fuerte rumor de una posible salida de José Mourinho, y luego de lo que fuera el encuentro entre los italianos y RB Salzburg, el delantero de AS Roma dejó en claro que su estadía en la Loba no está asegurada. "Me gustaría que me entrenara él porque es uno de los mejores, me gustaría ganar con él", aseveró en su momento. Y también sostuvo que "hay una cláusula de rescisión y no se que pasará".

Justamente, esa cláusula que posee Dybala es de 12 millones de euros para cualquier club de Europa, mientras que asciende a 20 millones si lo busca algún equipo de la Serie A de Italia. Y el que aparece con un fuerte interés en contar con sus servicios es Atlético de Madrid.

Por el momento, el Colchonero no realizó ninguna propuesta formal para quedarse con el cordobés que sueña con jugar la Champions League y, en el caso de marcharse hacia España, es muy factible que en la temporada 2023/24 pueda cumplir con su anhelo.