A solo unas semanas del Mundial de Qatar 2022, el presente de Rodrigo De Paul en el Atlético Madrid es muy distinto al que vive con la Selección Argentina y, tras una primera temporada en la que se ganó el respeto de los Colchoneros a base de fútbol y sacrificio, despertó varias críticas por su rendimiento y decisiones.

Con la ausencia ante Sevilla por quedarse en los Estados Unidos luego de los partidos de Argentina como gota que rebalsó el vaso, De Paul está en el ojo de la tormenta y Diego Simeone tomó la posta de la situación para aclarar los tantos: "Esta temporada arrancó un poco irregular", soltó el DT del Atlético Madrid.

Sin embargo, el hecho de tener un flojo rendimiento en la primera recta de la temporada 2022/23 no es un problema para Simeone ya que sigue considerando que De Paul "es un jugador importante para nosotros". Una fuerte presencia en el vestuario a la cual "queremos porque es buen chico".

Jugador al que Simeone está decidido a "esperar" ya que en Atlético Madrid "lo necesitamos y ojalá pueda jugar" nuevamente en su mejor nivel. De esta manera, el Cholo confirmó que piensa seguir contando con De Paul: "Todas las cosas la resolvemos puertos para adentro", soltó en una charla exclusiva con Martín Liberman.

¿De Paul será sancionado por el Atlético Madrid?

Sumado a esto, Diego Simeone comentó que De Paul no necesita salir a aclarar nada ya que "responde dentro de la cancha" y confirmó que "castigado no está" ya que "no castigó a los jugadores" pero no descartó que el club pueda tomar cartas en el asunto en lo que respecta a lo institucional.