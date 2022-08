Durante el último fin de semana, la presencia de los argentinos en la liga más importante de Europa no dejo grandes sensaciones por diferentes aspectos pero hubo una actuación en particular que despertó muchas críticas por parte de la prensa ya que fue el apuntado por el entrenador rival.

Si bien había dado buenos indicios en sus primeros partidos y el hincha ya se ilusionaba con su juego, durante la derrota por goleada del último fin de semana ante el Brentford por 4-0 muchas de las críticas recayeron sobre Lisandro Martínez por una particularidad física del argentino.

Luego de lo que fue la victoria de su equipo, Thomas Frank habló sobre la estrategia de juego y confesó que el plan fue "atacar a Martínez con el juego aéreo por su altura". Un comentario que despertó el comentario de varios periodistas y ex jugadores del Manchester pidiendo un cambio inmediato en la posición del ex Ajax.

Utilizándose como ejemplo, uno de los que más foco hizo en el defensor de la Selección Argentina fue Gary Neville: "Cuando escuché que medía 1.75 metros, me hizo retroceder. A mi me encantaba jugar de central...pero siempre llegaba un punto en el que físicamente era demasiado para mí y tenían lateral derecho", soltó para Sky Sports.

A su vez, mucho más fulminante fue el ex jugador Jamie Redknapp ya que este consideró que "no podrá competir" en la Premier League ya que "los equipos buscarán la debilidad como lo hizo Brentford". A su vez, sostuvo que "todos los equipos jugarán con él porque mide muy poco y no es lo suficientemente alto".

Sin lugar a dudas, un punto muy interesante que Lionel Scaloni podría tener en cuenta de cara a la utilización que le pueda dar a Lisandro Martínez con la Selección Argentina. Si bien el titular es Nicolás Otamendi, cuando Licha saltó al campo lo hizo como segundo marcador central.