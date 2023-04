Con apenas 18 años de edad, Alejandro Garnacho se ha convertido en uno de los jugadores jóvenes más destacados de la Premier League de Inglaterra, del continente europeo y del globo terráqueo entero. Es que marca diferencias partido tras partido con la camiseta de uno de los equipos más importantes del mundo como Manchester United.

En definitiva, el jugador nacido en Madrid, España, pero que representará a la Selección Argentina ya acumula cuatro anotaciones y cinco asistencias al cabo de 31 compromisos de carácter oficial con el equipo que conduce estratégicamente el neerlandés Erik ten Hag. Además es dueño de un talento que sorprende a propios y extraños.

Así las cosas, el atacante que ya ingresó de lleno en la órbita de Lionel Scaloni para el combinado Albiceleste no deja de recibir elogios desde todos los costados. Y quien se sumó a esa tendencia fue, nada más ni nada menos, que Paul Scholes, uno de los máximos ídolos históricos de Manchester United. De hecho, lo comparó con Cristiano Ronaldo.

"Garnacho es muy valiente con la pelota. Se parece a Cristiano Ronaldo de joven. No tiene miedo, se levanta, sigue y mete goles", comenzó exteriorizando el inolvidable Scholes, gloria absoluta del equipo de Old Trafford, que no escatimó ningún elogio para el futbolista que también tuvo la posibilidad de representar a España.

"Una vez que se desarrolle físicamente y gane fuerza, no sé quién podría pararlo. Estoy emocionado con él", completó Scholes, autor de 155 anotaciones en 718 partidos oficiales con Manchester United, equipo con el que ganó la estruendosa suma de 28 títulos, entre los cuales se destacan dos ediciones de la Champions League y una del Mundial del Mundial de Clubes.