A menos de dos meses para que se dispute el Mundial de Qatar, donde la Selección Argentina buscará su tercera estrella, el entrenador Lionel Scaloni está recibiendo muchísima presión desde diversos frentes. Y uno de ellos llega desde Italia, donde Giovanni Simeone continúa marcando con la camiseta de Napoli.

Bajo el marco de la fecha 9 de la Serie A, el elenco dirigido por Luciano Spalletti visitó a US Cremonese y lo goleó por 4-1. Si bien los napolitanos ganaron con suma tranquilidad, el ex delantero de River volvió a anotarse un tanto para intentar convencer al estratega de la Selección Argentina para llegar a disputar la cita mundialista.

Luego de un grandioso centro del portugués Mário Rui, que llegó desde el sector izquierdo del campo, el Cholito Simeone se elevó más alto que todos los defensores de Cremonese y cabeceó directo hacia la red. Así, el futbolista que está a préstamo desde Hellas Verona marcó el segundo gol del partido.

El presente de Simeone, que ya venía siendo bastante similar al que tuvo en Hellas Verona, genera que muchos hinchas lo pidan para el seleccionado nacional. Y Scaloni ya sabe del deseo que tiene el Cholito: "Me encantaría estar en la Selección de Argentina para el Mundial, pero desde hace un año no he sido convocado a pesar de marcar 17 goles en la Serie A. Espero volver algún día", sostuvo hace algunas semanas, en diálogo con Il Mattino. Sin embargo, en la última convocatoria, no tuvo lugar. ¿Se meterá de sorpresa en Qatar?