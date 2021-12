El arquero argentino volverá a la actividad profesional con un arreglo un tanto particular con el Southampton ya que estará en el equipo hasta el 5 de enero, cuando comience el mercado de pases.

En una situación un tanto extraña y particular, el Southampton de la Premier League se quedó sin dos de sus tres arqueros por diversas lesiones y ante la necesidad sumó de imprevisto al argentino Wilfredo Caballero con un contrato realmente insólito ya que solo firmará hasta el 5 de enero.

Entrenandose en el AFC Wimbledon, equipo que milita en la Football League One (tercera división), para no perder ritmo de cara al próximo mercado, el arquero argentino de 40 años no ataja desde el 26 de septiembre del 2020 cuando defendió los tres palos del Chelsea en el empate en tres ante West Bromwich Albion.

Esta necesidad del Southampton de sumar un arquero de urgencia para el último mes del año aparece luego de las lesiones que sufrieron Alex McCarthy, durante el último partido del equipo, y Fraser Forster, con una dolencia muscular. De esta manera, el único portero disponible es Harry Lewis, de 23 años.

Habiendo firmado su contrato, Willy Caballero se sumará inmediatamente a los entrenamientos del equipo y estará disponible para el encuentro del sábado ante Arsenal. En total serán seis los partidos que el arquero argentino podrá disputar defendiendo el arco del Southampton.

Teniendo en cuenta que su contrato finaliza el 5 de enero, cuando comience el mercado de pases invernal de Inglaterra, esta resulta una gran oportunidad para que Willy Caballero finalmente logre sumarse a un equipo importante y así sumar su carrera en actividad.

