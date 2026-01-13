A seis meses del Mundial 2026, el campeón del mundo que tomó la decisión de volver al fútbol europeo

Entramos en la segunda semana del 2026 y del mercado de pases de enero, y uno de los golpes del mercado podría darse con la revelación por parte de Fabrizio Romano de que un campeón del mundo desea regresar al fútbol europeo para ponerse a tono de cara al Mundial 2026.

Se trata ni más ni menos que de N’Golo Kanté, campeón del mundo con Francia en el Mundial 2018 y uno de los mejores mediocampistas centrales de esta generación. Kanté lleva fuera del fútbol europeo desde 2023, cuando tomó la decisión de irse a Arabia Saudita y fichó por el Al Ittihad, con el que ya fue campeón de la Saudi Pro League y de la Copa de Arabia.

Kanté podría dejar Arabia y volver a Europa previo al Mundial 2026. (Getty)

Sin embargo, para estos seis meses previos a la Copa del Mundo, N’Golo Kanté se encuentra conversando con el Fenerbahce turco sobre un traspaso que se encuentra encaminado. “Fenerbahce ha tenido una reunión directa con el entorno de N’Golo Kanté donde se presentó la propuesta de contrato inicial. Las discusiones con Al Ittihad y Kanté continuarán para ver si es posible proceder”, destacó Romano.

Kanté, en la consideración de Deschamps para el Mundial 2026

N’Golo Kanté fue la pieza clave en el centro del campo de la Francia campeona del mundo en 2018 y el gran ausente en la subcampeona del 2022, cuando una lesión en el tendón de la corva lo obligó a operarse. Kanté estuvo fuera de las canchas hasta febrero del 2023, por lo que se perdió la Copa del Mundo.

Kanté fue campeón del mundo en 2018 y se perdió el Mundial 2022. (Getty)

Con su salida al fútbol árabe, Kanté también dejó de estar convocado con Francia, pero aunque volvió justo a tiempo para la Eurocopa, donde fue titular indiscutido en Les Bleus, que llegaron a la semifinal. Kanté no fue convocado nuevamente para la Nations League, y volvió recién en la Fecha FIFA de noviembre, donde Francia se aseguró su clasificación al Mundial 2026.

Seguramente una conversación con Didier Deschamps lo llevó a entender que volver a Europa es la mejor opción para llegar en el mejor nivel posible a la Copa del Mundo y ser considerado. Ahora se le abre una puerta con el conjunto turco, que hasta hace unos meses tenía como entrenador a José Mourinho, aunque fue destituido y ahora es Domenico Tedesco quien se hace cargo del primer equipo.

Domenico Tedesco se hizo cargo de Fenerbahce tras la salida de Mourinho. (Getty)

El Fenerbahce se acaba de consagrar supercampeón en Turquía, marcha segundo en la Super Lig y está disputando UEFA Europa League, con chances de avanzar a los 16avos de final, y eso es lo que puede ofrecerle a N’Golo Kanté por los próximos seis meses.

En síntesis