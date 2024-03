Alejandro Garnacho puede no haber convertido ninguno de los cuatro goles del Manchester United en la victoria in-extremis por los Cuartos de Final de al FA Cup ante Liverpool. Sin embargo, el extremo argentino fue el alma de los Red Devils; entregó todo durante los 120 minutos y lideró la carga en el gol del triunfo.

Sin embargo, ahora sabemos que Garnacho hizo todo esto a pesar de haberse lesionado entre semana, tal y como reveló su hermano Roberto. “Garnacho sólo entrenó 2 días esta semana por una lesión en el muslo. Así y todo ahí esta, minuto 120 y sigue corriendo, y da la asistencia del triunfo. Estoy orgulloso de vos, hermano”, comentó en Twitter.

En efecto, el partido de Garnacho fue excepcional y una gran muestra de su pasión por los Red Devils, algo que quedó aún más marcado luego del encuentro. “Amo este club, amo a mis chicos”, escribió en Instagram, tanto en una publicación luego del encuentro como en una historia junto a la camada que proviene de las juveniles del club en la que se encuentran Amad Diallo, Kobbie Mainoo y Willy Kambwala.

El mensaje de Garnacho para Antony en su vuelta al gol con el Manchester United

Además de sacarse fotos con la joven legión que comienza a aparecer en el Manchester United e irrumpe cada vez con más fuerza, Garnacho también se tomó el tiempo de saludar a Antony.

“Te mereces esto y más”, comentó Garnacho en su propia historia de Instagram, que compartió junto a una foto con Antony tras su gol del 2 a 2. El brasilero, que anotó su segundo gol en la temporada, es uno de los jugadores más cuestionados por la afición, tras haber costado más de 95 millones de euros y no haber estado a la altura, hasta el momento.

El extremo argentino aprovechó el momento y tras ese gol, clave para el desarrollo del partido, recalcó la importancia del brasileño, que busca ganarse nuevamente el favor de la afición.

El Manchester United se ilusiona con un título esta temporada

No hace falta aclarar que la 2023/24 no ha sido la temporada que esperaban en Old Trafford, lejos de la pelea por la Premier League, último en su grupo de Champions League y con constantes disputas internas. Sin embargo, la FA Cup esperanza a los Red Devils.

La victoria por 4 a 3 en tiempo suplementario ante el Liverpool le permite al Manchester United llegar a Semifinales de la FA Cup, donde enfrentará a la cenicienta de la competición. El Coventry City, equipo de segunda división, será su rival en la antesala de la gran final.

Del otro lado de la llave llegan Manchester City y Chelsea, en un partido que podría darnos una final extraordinaria. Si el Manchester United gana, esa final tendrá un condimento especial sea como sea. El Derby contra los Citizens, que irían en busca de una de las preseas que les permitirían repetir el Trébol, o un duelo de dos equipos que no cumplieron las expectativas del inicio de temporada, en caso de que la final sea contra Chelsea.

En cualquier caso, el Manchester United necesita llegar a la final de la FA Cup y ganarla sería un gran espaldarazo para Erik ten Hag de cara a la próxima temporada.