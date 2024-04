Tuvo un gesto que no gustó en su club de Alemania. Deberá pagar una multa importante y no podrá jugar, al menos, hasta final de temporada.

Alexis Mac Allister llegó a Liverpool para ser uno de los mediocampistas titulares en el equipo de Jürgen Klopp. Es que en el pasado mercado de verano se fueron varios jugadores en la posición, entre ellos, el guineano Naby Keita, quien está en un momento complicado de su carrera.

Es que el volante de 29 años fue suspendido y separado del plantel del primer equipo de Werder Bremen. La decisión la hizo oficial el conjunto alemán tras una polémica actitud que tuvo el ex Liverpool el pasado fin de semana antes del partido ante Bayer Leverkusen.

Leverkusen goleó 5-0 al Bremen para consagrarse campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia. El técnico Ole Werner decidió marginarlo del equipo titular, lo que derivó en una repudiable acción del guineano. Al enterarse de esta decisión, decidió no viajar con el plantel para el partido y se fue a su casa. A partir de esto, el club tomó cartas en el asunto.

Las duras medidas del Werder Bremen contra Naby Keita

A partir de lo hecho en las horas previas al partido ante Bayer Leverkusen, Naby Keita recibió un fuerte castigo interno. Werder Bremen le impuso una dura multa económica, pero también lo apartó del primer equipo hasta final de temporada. A su vez, está suspendido sin entrenar con sus compañeros. Así, su futuro en el club es incierto.

“El comportamiento de Naby no puede ser tolerado por nosotros como club. Con esta acción decepcionó a su equipo en una situación deportiva y personal tensa y se colocó por encima del equipo. No podemos permitir eso. A estas alturas de la temporada necesitamos centrarnos plenamente en los partidos que quedan y en un equipo muy unido. Por lo tanto, no había alternativa“, explicó el director deportivo, Clemens Fritz.

El contrato de Keita con el conjunto verdiblanco termina en junio de 2026. Esta suspensión invita a pensar en que podría ser negociado en el próximo mercado de verano. De ser así, se podría ir del club tras jugar sólo 107 minutos en sólo cinco partidos.

Los números de Naby Keita en Liverpool FC

Naby Keita llegó a Liverpool en julio de 2018 a cambio de 60 millones de euros. Con los Reds ganó siete títulos, incluida la Champions League 2018-19 y la Premier League 2019-20. En total, disputó 129 partidos, marcó 11 goles y dio siete asistencias.